El general Óscar Valdés afirma que la población está exigiendo acciones inmediatas contra la inseguridad, para lo cual el nuevo gobierno debe elegir un equipo idóneo que remedie la inacción de la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Esta crítica institucional surge en un contexto donde también se cuestiona el nombramiento de José Jeri, cuya denuncia archivada genera debate público sobre los estándares de selección.

Valdés, quien propone la creación de una fuerza paralela para combatir el crimen organizado y la corrupción interna, sostiene que esta medida es urgente porque la delincuencia frena la inversión y el crecimiento económico, el cual podría estar en un 3% según sus estimaciones. Por otro lado, confía en que existen técnicos y políticos capaces de hacer un sacrificio por el país, aunque reconoce que el tiempo del nuevo gobierno será limitado para realizar las reorganizaciones necesarias.

