Más de 4 mil celulares son robados mensualmente en el Perú según el OSIPTEL, una cifra alarmante que expone la crítica inseguridad ciudadana, donde los delincuentes actúan principalmente entre las 10:00 y 11:00 de la mañana, aprovechando la rutina de trabajadores y estudiantes. Los lunes y sábados son los días de mayor incidencia, según el reporte, lo que evidencia que los criminales planifican sus ataques para maximizar su rentabilidad ilícita.

Frente a este panorama, las autoridades recomiendan bloquear inmediatamente las aplicaciones bancarias y reportar el IMEI del equipo mediante la plataforma ‘Mi Celular’, medidas cruciales que, aunque no recuperan el dispositivo, impiden el acceso a información sensible. Si bien se registra una reducción del 38% respecto al 2024, la frecuencia de los casos sigue demandando mayor prevención por parte de la ciudadanía.

