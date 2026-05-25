La organización criminal en la que participaba Crismar Andreína Contreras, conocida como “La cortadedos”, operaba con un sistema de captación de mujeres extranjeras a quienes ofrecía trabajo seguro y regularización migratoria.

Una vez bajo su control, les retenía los documentos y asesinaba a quienes intentaban huir. Estas mujeres eran enviadas a bares y discotecas para seducir a clientes de alto perfil, a quienes luego llevaban a una vivienda en el distrito de El Agustino.

¿Qué ocurría dentro de la casa del terror?

En la vivienda ubicada en la calle Las Ágatas, los vecinos creían que se trataba de una familia normal. La policía descubrió que el volumen alto de la música no anunciaba una fiesta, sino el momento en que torturaban a sus víctimas.

Los secuestrados eran sometidos a la amputación de los dedos, cuyo proceso era grabado para enviar los videos a sus familias junto con exigencias económicas que alcanzaban los 300.000 soles.

En uno de los casos documentados, un ingeniero electrónico fue captado por mujeres en un centro nocturno y conducido a esa propiedad.

Durante el cautiverio, los delincuentes le seccionaron las extremidades superiores para grabar los eventos y presionar a sus familiares.

Según las investigaciones, la organización alquilaba estas casas mediante engaños, ofreciendo adelantos en efectivo y falsas promesas de regularización de documentos.

Mujeres víctimas y reclutamiento forzado

Entre las víctimas mortales se encuentra Rania Ortiz, una joven cuyo último rastro fue un collar. Su cuerpo se encontró desmembrado y quemado hace dos años, un caso que conecta con una cadena de mujeres encontradas en la misma situación.

La madre de una de las víctimas relató que “(…) debió pensar que a lo mejor ella confiaba con gente allá y al final lo que hicieron fue utilizarla”, declaró la madre, quien asegura que su hija le dijo que iba a casa de una amiga en Colombia y luego apareció muerta en Perú.

El método de reclutamiento consistía en atraer a jóvenes bajo el engaño de personas de su misma confianza. Crismar Contreras, según la policía, operaba con un pequeño ejército de mujeres, principalmente extranjeras, a quienes obligaba a captar víctimas para luego extorsionarlas.

Captura y detención de la cúpula criminal

La Polícia Nacional del Perú ejecutó un allanamiento relámpago en tres viviendas utilizadas como centros de operaciones.

Durante el operativo, las autoridades incautaron los teléfonos empleados para las extorsiones, donde se hallaron audios con amenazas directas a los familiares de las víctimas.

El Coronel de la PNP, Percy Carpio declaró sobre la estructura de la organización: “Las personas que están detenidas acá, todas tienen participación, están de vinculación con la administración de las cuentas bancarias que utiliza esta banda criminal”.

Crismar Andreína Contreras enfrenta 15 días de detención preliminar junto al resto de la organización. Su madre, quien ingresó al Perú en 2019, también se encuentra detenida por su vinculación en la administración de las cuentas bancarias de la banda criminal.