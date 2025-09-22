Una temporada de ensueño con el PSG

Ousmane Dembélé fue coronado este lunes como el mejor futbolista del mundo en la gala del Balón de Oro 2025, celebrada en el Théâtre du Châtelet de París. El extremo del Paris Saint-Germain se impuso en una votación ajustada, superando por poco al joven Lamine Yamal, del FC Barcelona. Su rendimiento fue clave en la histórica campaña del PSG, que conquistó la Champions League, la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa local.

Con 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos, Dembélé no solo brilló por su capacidad ofensiva, sino también por su liderazgo en momentos decisivos. “Quiero agradecer a todo el equipo, a todo el club. Ha sido una temporada increíble”, declaró el jugador tras recibir el trofeo de manos del histórico Ronaldinho.

El reconocimiento a una carrera resiliente

La consagración de Dembélé marca un punto de inflexión en su carrera, que ha estado marcada por lesiones, críticas y altibajos. Bajo la dirección de Luis Enrique, el francés encontró estabilidad y protagonismo en el PSG, convirtiéndose en el motor ofensivo del equipo. “Le daría el Balón de Oro por cómo ha defendido, eso es liderar”, dijo el técnico español tras la final de Champions.

Este galardón también lo posiciona como el sucesor natural de figuras como Benzema y Mbappé, consolidando el regreso de Francia al podio del fútbol mundial. A sus 28 años, Dembélé alcanza la edad promedio de los ganadores del Balón de Oro en las últimas dos décadas.

Una gala marcada por la emoción y la renovación

La ceremonia de este año estuvo cargada de emoción y simbolismo. Con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fuera de la contienda, el Balón de Oro 2025 representa una nueva era en el fútbol. Dembélé, Yamal y Vitinha fueron los protagonistas de una votación reñida que refleja el cambio generacional y la diversidad de estilos en el deporte rey.

Además del Balón de Oro masculino, se entregaron otros galardones como el Trofeo Kopa, que fue para Lamine Yamal, y el Trofeo Yashin, que reconoció a Gianluigi Donnarumma como el mejor portero del año.