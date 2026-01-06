Oveja playera sorprende y se vuelve viral en la playa Agua Dulce de Chorrillos luego de ser vista recostada sobre la arena, mientras descansaba bajo una sombrilla como cualquier veraneante.

La escena, que llamó la atención de decenas de personas, ocurrió cuando el animal permanecía tranquilo junto a sus dueños, quienes la mantenían amarrada para evitar incidentes. La imagen rompió la rutina habitual del balneario.

La escena hizo que los asistentes no dudaran en tomar fotografías y grabar videos del momento. El contenido se difundió rápidamente en redes sociales, donde usuarios destacaron lo inusual y tierno del hecho.

La curiosa visita se convirtió en uno de los episodios más comentados del momento.

