Pablo Sánchez Velarde es el nuevo Fiscal de la Nación de manera interina, tras la suspensión de Delia Espinoza dispuesta por la Junta Nacional de Justicia. Quien asume el cargo por un plazo de seis meses, según lo establece una resolución de la Fiscalía suscrita el 20 de septiembre. Su designación se fundamenta en el artículo 158 de la Constitución, que otorga este encargo al Fiscal Supremo de mayor antigüedad.

La norma, que fue respaldada por el resto de fiscales supremos, designa a Sánchez Velarde en forma interina de acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio Público. Mientras se normaliza la situación jurídica de la anterior titular, el nuevo Fiscal de la Nación deberá enfrentar los desafíos inmediatos de la institución. Este cambio, que busca garantizar la continuidad del ministerio, marca un nuevo capítulo en la lucha anticorrupción.

