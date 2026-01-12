Un fatal derrumbe de una obra en el distrito de Pachacámac deja un obrero fallecido y expone a familias al peligro inminente de que sus casas colapsen, tras el súbito deslizamiento de tierra que sepultó a tres trabajadores.

El accidente, ocurrido en la Asociación Agropecuaria Los Lúcumos mientras se realizaba una zanja, provocó el colapso de un muro de contención, del cual solo dos de los obreros atrapados lograron ser extraídos con vida.

La señora Sandra, principal afectada, denuncia que su vivienda queda sobre el terreno inestable y que desde días antes se observaban rajaduras en la estructura, una advertencia que, según su testimonio.

Las autoridades municipales, reconociendo el peligro latente, le han prohibido el ingreso a su propio hogar para evitar una tragedia mayor, una medida que, si bien es preventiva, la deja en situación de desamparo.

