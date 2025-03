Tras las críticas de Magaly Medina por poner a Susana Alvarado en una incómoda situación, Paco Bazán hizo un mea culpa en su podcast y ofreció disculpas públicas a la cantante de Corazón Serrano por hacerle íntima pregunta en vivo y aclaró que las cosas entre los dos van en serio.

“Yo sí tengo sentimientos bonitos por Susana. (…) No es una amiguita cariñosa o no es un ‘good time’, está en otro lugar. De alguna manera yo también hago una autocrítica, hago un mea culpa. No debí permitir esa pregunta a quien tengo sentimientos entregados, aprecio, valoro. (…) Debí darle su lugar”, señaló Paco Bazán.

Finalmente, se disculpó con Susana Alvarado por llamarla en vivo. “No la veo como una amiga. Debo darle su lugar como corresponde, es una mujer decente, trabajadora, que admiro y respeto. Hago un mea culpa, fue una tontería de mi parte llamarla y ponerla al aire. No había necesidad de hacerlo. Solamente me voy a disculpar con Susana”, indicó.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO