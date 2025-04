Paco Bazán se pronunció en su programa sobre el reciente ampay de Piero Quispe en un hotel con otra mujer que no es Cielo Berrios. El conductor de ‘El deportivo en otra cancha’ reveló que no sabía quién era Olenka Mejía y cree que terminará sentada en el sillón rojo.

“¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? ¡Por qué! Gilazo, gilazo, gilazo. (…) De verdad que los futbolistas son particulares, no sé si los hombres en general, pero ellos sí. (…) A Olenka Mejía no la conozco, no tengo el placer de conocerla, pero seguramente pronto estará en el ‘valor de la verdura’ dando su testimonio”, opinó.

Como se sabe, al ser interceptado por las cámaras de Magaly Medina, Piero Quispe negó conocer a Olenka Mejía. “Ese Pierito, rico cara de palo, aplicó la número uno del tramposo monse: morir negado. La señorita también es fría de frías porque habría facilitado información fidedigna para dar a entender que sí se conocen”, agregó.

Finalmente, cuestionó la verdadera razón por la que el futbolista habría ido al hotel. Según Olenka Mejía, tenía un encargo suyo. “¿Fueron a qué? ¿A conversar? Tenían unos pendientes dice, que le trajo unas cositas de Venezuela. (…) Creo que estás en un problema grande, expuesto a nivel nacional porque tú no esperabas esto”, indicó.

