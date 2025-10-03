El conductor y exarquero Paco Bazán sorprendió al confesar en entrevista que tuvo una reunión con Jefferson Farfán en la que le pidió que detuviera los procesos judiciales que había iniciado contra la periodista Magaly Medina. Según el conductor de ATV, su intención fue apaciguar la polémica y proteger a quien considera su madrina, aunque esto significó tensionar su relación con la popular conductora.

Paco Bazán: “Defendí a mi madrina”

Paco Bazán contó que la reunión con Farfán se realizó en casa del exfutbolista, actual en proceso de venta, y que compartieron un momento ameno y una comida informal. Durante la conversación, Bazán le recomendó a ‘Jeffry’ posponer los temas legales relacionados a Magaly, ya que consideraba que formaban parte del espectáculo y no resultaban convenientes para ninguna de las partes.

“Por supuesto que saqué la cara por Magaly y le dije que tenía que posponer todos esos temas judiciales que no tenían sentido, porque esto era un show, que era parte del negocio. Cuando hubo que defender a mi madrina, defendí a mi madrina”, declaró el exarquero de Universitario

El encuentro que causó revuelo en la farándula

Aunque defendió con firmeza a Magaly Medina durante esta gestión con Jefferson Farfán, Paco lamentó el distanciamiento que se generó con la periodista, quien ya no lo considera su “ahijado” en el medio. “No creo que haya sido una traición”, afirmó, pero reconoció que ella expresó duras palabras contra él, lo que dejó una marca emocional profunda.

La noticia de esta reunión generó gran repercusión, ubicando a Paco Bazán en el centro de una disputa mediática que involucra a figuras importantes del espectáculo peruano. El conductor aclaró que no hubo intención de traicionar a nadie y que simplemente buscó un equilibrio entre las partes.

