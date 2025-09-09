Paco Bazán, exdirector de selecciones, señaló directamente al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, como el único responsable de la debacle de la selección peruana. En declaraciones desde el Estadio Nacional, donde permaneció tras la derrota ante Paraguay, el analista deportivo calificó la gestión como “una vergüenza” y un “descalabro futbolístico”, argumentando que las decisiones tomadas desde la cúpula federativa han destruido el proyecto exitoso construido previamente.

Identificó una cadena de errores en los procesos de contratación técnica que exacerbó la crisis. Juan Reynoso, según su análisis, destrozó el legado de Ricardo Gareca al fracturar la armonía y la conexión con la afición, mientras que la llegada de Jorge Fossati y luego de Óscar Ibañez representaron intentos desesperados e improvisados que agravaron el problema. Revelaron además que varios técnicos libres rechazaron la oferta de dirigir la selección peruana debido a la falta de confianza en la estructura federativa, una situación calificada como “gravísima” para el fútbol nacional en pleno proceso eliminatorio.

