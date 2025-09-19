Padre de familia murió sepultado bajo toneladas de arena durante trabajo de obra en Casma, cuando realizaba labores de perforación para un pozo de agua en la zona de Villahermosa. El hecho ocurrió en un proyecto del programa especial Chinecas, donde la falta de medidas de seguridad ha sido señalada como la principal causa del derrumbe.

La víctima, identificada como Juan David Apolinario Valerio, de 38 años, se encontraba junto a otros obreros a más de 20 metros de profundidad sin que existieran condiciones seguras en el lugar. La familia del trabajador denuncia negligencia, ya que aseguran que la obra no cumplía protocolos básicos y ahora exigen una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades y sancionar a los responsables.

