El padre de Alexander Valverde, hallado sin vida en una maletera en Breña, declaró consternado que “al parecer la señora ha estado enferma”, al intentar explicar el macabro crimen perpetrado por su nuera, Keily Aguilera. El afectado familiar, quien llegaba a la casa entre la 1 y 2 de la mañana, aseguró que “todo era normal” y que ellos “tenían problemas”, aunque nunca imaginó la tragedia que se gestaba en el hogar donde convivía con la pareja.

El hombre, visiblemente quebrantado, insistió en que “toda era buena relación” y que no percibió actitudes extrañas en su nuera durante los más de veinte años que llevaba de relación con su hijo, mostrándose incrédulo ante los hechos. Su testimonio, que revela la convivencia diaria con la ahora confesa asesina, contrasta con la brutalidad del crimen donde la víctima fue ocultada varios días bajo una cama antes de ser trasladada al vehículo donde fue descubierta.

