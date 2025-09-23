El padre de la niña de 11 años captada a través del juego Free Fire solicita que se imponga cadena perpetua al responsable. El progenitor, quien se muestra aliviado por el reencuentro pero consternado por los hechos, exige a las autoridades que se aplique todo el peso de la ley contra Jonathan Félix Lainez Moncada. El hombre, de 39 años, reconoció haber contactado a la menor suplantando la identidad de un niño en redes sociales, una estrategia que utilizó para ganarse su amistad y luego citarla.

El padre de la víctima enfatiza que el acusado mantuvo a su hija secuestrada sin autorización alguna durante aproximadamente 48 horas, un hecho que califica como gravísimo. Este caso ha puesto en evidencia los peligros latentes que enfrentan los menores de edad en plataformas de juego online, donde los delincuentes pueden operar con relativo anonimato. Las autoridades judiciales ya iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades penales, las cuales podrían configurar el delito de secuestro agravado.

