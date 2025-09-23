Un padre soltero identificado como Joel Ramos fue baleado por extorsionadores que le exigían el pago de cupos para dejarlo trabajar, recibiendo tres impactos de bala en el brazo, las costillas y la ingle. Su tía relata la angustia familiar por la falta de información veraz y el maltrato recibido por parte de la guardianía del centro de salud, que incluso les dio falsas esperanzas sobre una cirugía inminente.

El ataque ocurrió alrededor de las 7:00 p.m. en Mateo Pumacahua, desde donde fue trasladado al hospital, donde permanece a la espera de una intervención quirúrgica que se retrasa más de 13 horas. La situación evidencia la doble vulnerabilidad que enfrentan las víctimas de la extorsión: la violencia criminal y la negligencia del sistema de salud. Mientras la empresa transportista para la cual labora Ramos se desentiende tras un ofrecimiento inicial de apoyo, la familia clama por solidaridad y respeto a sus derechos.

