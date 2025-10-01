Violentos enfrentamientos en Paita entre policías y pescadores en huelga marcaron una jornada de protesta donde se utilizaron balas de fogueo y bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes, quienes previamente habían incendiado una empresa pesquera que no se acogió al paro convocado. Los agentes, que realizaban el desplazamiento correspondiente para retomar el control de las principales vías de la ciudad, se vieron obligados a repeler la acción de una enfurecida turba que, en un momento crítico, rodeó a uno de ellos a punta de piedras, lo que generó una respuesta contundente para despejar el área y desató escenas de caos y descontrol.

La protesta de los pescadores en Paita se origina por su rechazo a la veda de pota, una medida que impacta directamente en su sustento económico y los llevó a tomar las calles para que se escuchara su voz. Si bien en medio de la tensión se escucharon gritos de “¡balazos!” y “¡le dieron a uno!”, creando una percepción de gravedad extrema, se conoció posteriormente que los enfrentamientos no dejaron heridos de bala, ya que las municiones utilizadas por la fuerza pública en el intercambio fueron de fogueo.

