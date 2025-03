Pamela Franco no cree que Christian Cueva tenga problemas con el alcohol. En una reciente entrevista, la cumbiambera señaló que no ha vivido ninguna situación que la hagan considerar que el futbolista sea un alcohólico.

“Él es un deportista, yo no veo a una persona alcohólica. Yo hablo de lo que he visto porque luego la gente dice que estoy metiendo las manos al fuego por él. Yo estoy hablando de lo que he vivido, mi experiencia con él”, declaro en una reciente entrevista.

En ese sentido, indicó que no podría estar con un alcohólico. “Por más amor que yo sienta, si yo viera que tengo al lado a una persona adicta al alcohol o drogas, no podría estar con él, no solamente por mi hija, sino por mí. Yo no considero, por lo que he vivido, que él sea una persona alcohólica”, agregó.

¿Qué la enamoró?

En otra entrevista, Pamela Franco respondió sobre la apariencia de Christian Cueva. “La verdad que sí (no me fijo en el físico). Cuando uno conoce a una persona, no le ves el corazón porque cardióloga no soy. A mí me gusta mucho el tema de la química, incluso para una amistad”, indicó.

