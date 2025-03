Haberlo confesado, sí, pero no haberlo hecho. Pamela Franco sorprendió en una entrevista al asegurar que se arrepentía de haber brindado una entrevista donde confesó haber sido amante de Christian Cueva. En ese entonces, la cumbiambera ensayó unas disculpas públicas a la esposa Pamela López.

En conversación con Jazmín Pinedo, Franco no se retractó de la versión de entonces y con total seguridad subrayó que “a todo el mundo lo que le interesaba era que yo acepte algo, en ese momento no estaba bien”. De este modo, la cantante dejó de lado la posibilidad de hacer un mea culpa sobre los encuentros clandestinos que habría sostenido con el futbolista, “yo era la mala y la mala me quedé”.

