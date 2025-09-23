Pamela Franco evade responder si tiene problemas con Christian Cueva y “parece resignada a lo que pueda venir”, según Magaly Medina. La cantante, quien fuera la “clandestina” del futbolista durante dos años antes de ser oficializada, ahora describe su relación con ‘Cuevita’ con un notable cambio de energía, utilizando palabras como “tranquilo” y “no como quisiéramos”. Al ser consultada específicamente sobre su felicidad, Franco elude una respuesta directa y enmarca su situación actual como un periodo de espera, diciendo que confían en que “va a ir mejorando con el tiempo”.

Vea también: Christian Cueva es duramente maleteado por la prensa ecuatoriana por regresar a Perú: “Le han hecho préstamo de US$80 mil”

Este distante comportamiento contrasta marcadamente con la actitud apasionada que exhibía al inicio del romance, cuando Cueva dejó a su expareja, Pamela López. La ‘Urraca’ señala que su mirada y gestos ya no transmiten el mismo entusiasmo, interpretando que la frase “estamos en un momento tranquilo” podría ocultar un momento difícil de la pareja.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO