Pamela Franco se presentó en el programa digital Ouke, en el que habló sobre su criticada relación con Christian Cueva, la cual nació tras la infidelidad de él a su aún esposa, Pamela López, y previo a ello, se comentó que la cantante había puesto una condición para presentarse en el stream.

Señalan que el equipo de la cumbiambera había pedido que no estuviera presente Ric La Torre, quien suele ser invitado cuando se tocan temas de espectáculos, y ante esto, el tiktoker insinuó que la razón de ello se debería a su cercanía a Pamela López, con quien interactuó tras sus confesiones en el programa de Beto Ortiz.

El influencer también manifestó que que tiene evidencias de la interacción de Pamela Franco en redes sociales con contenidos en el que la trujillana criticaba a Christian Cueva.

“Porque seguramente yo estuve con Pamela López y seguramente el día que Pamela López fue, tras bambalinas, posiblemente me pudo haber dicho cosas”, comentó y continuó: “No me sorprendería que quiera estar en un lugar donde no le van a preguntar por cosas incómodas o cosas que no quieres responder o simplemente va a venir a promocionar su canción”.

“Yo no tengo problemas, para mí en la historia hay cosas desprolijas, como espectador, veo cosas que no tienen relación” agregó finalmente y sentenció: “Luego, que cada quien quiera vivir su vida, ya”, concluyó.

