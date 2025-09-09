La cantante, Pamela Franco, le pone la cruz a Vanessa Pumarica, quien la había defendido por ser la ‘amante’ de Cueva, según las revelaciones de Magaly Medina en su programa. La ‘Urraca’ detalló que la ruptura de esta amistad, que sobrevivió a múltiples polémicas y viajes, se debería a una directriz del futbolista Christian Cueva, quien no quiere que ‘Pumarica’ mantenga el vínculo con Franco.

Este distanciamiento marca el fin de una complicidad legendaria en la farándula, donde Pumarica fue cómplice y alcahueta de los amoríos de su amiga, negándolos siempre frente a la prensa. Magaly recordó cómo, en el escándalo del Yape, ambas estaban juntas “tomándose las cervezas de la decepción”, un contraste con la enemistad que ahora las separa por la supuesta orden de ‘Aladino’.

