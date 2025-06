Pamela Franco reveló que decidió acudir a una conciliación extrajudicial con Christian Domínguez debido al incumplimiento del régimen de visitas de su hija. Afirmó que no se trata de una disputa, sino de establecer formalmente lo necesario para el bienestar de la menor.

“Él no tiene días ni horarios de visita por el tipo de trabajo que tenemos, pero sí tiene un régimen. Él tiene un régimen de visitas que no lo cumple y yo no se lo estoy reprochando ni nada, más bien comprendo y se ha dado todo este tiempo las facilidades para que la pueda ver, obviamente siempre viendo el bienestar de mi hija porque todavía es pequeña”, declaró en una reciente entrevista.

En ese sentido, dejó en claro que espera una solución en armonía y sin confrontaciones. “No son por temas graves ni nada, sino por temas esenciales de mi hija y de lo que ella necesita. (…) Yo creo que, por la preocupación que tiene por su hija y sabiendo los temas que ella necesita, va a conciliar y todo va a llegar en amor y paz”.

Pamela Franco busca acuerdos claros

Pamela Franco explicó que su decisión de acudir a una conciliación extrajudicial también responde a situaciones personales que solo ella y Christian Domínguez conocen. Sostuvo que hay detalles sobre su hija que requieren mayor formalidad.

“A veces hay cambios, hay cosas que él y yo solamente conocemos que pasa mi niña, que son importantes, y creo yo que es importante que quede siempre escrito mediante las leyes y todo para que pueda todo marchar bien”, expresó con firmeza.

Defiende su rol como madre

Franco también defendió su rol como madre, asegurando que nunca ha generado conflictos con Domínguez. “De todas las mamás de sus hijos, la mejor mamá, la que nunca le ha hecho problema, he sido yo”, sostuvo, y respondió a los dichos del cantante sobre una supuesta distorsión de la realidad: “Yo creo que está distorsionada por otro lado”.

Fuente: Willax

