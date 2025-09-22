Pamela Franco lució un cuerpazo en un show, un cambio radical que Magaly Medina no pasó por alto. La ‘Urraca’ recordó que la cantante había sido captada antes con una aparente ‘pancita’, que algunos llegaron a asociar con un posible embarazo. Sin embargo, la conductora atribuyó esa hinchazón previa a excesos alimenticios, como “comer mucho pan con chicharrón”, descartando así la especulación sobre su estado. Este fin de semana, Franco apareció con una silueta notablemente más delgada, lo que generó la pregunta: ¿se habrá fajado?

Magaly Medina aseguró que la farándula nunca descansa, destacando que Pamela Franco pasó de ser blanco de comentarios a facturar en el escenario. La popular conductora sugirió que la modelo podría haber usado un “chupa panza” o haber seguido una dieta estricta para lograr el efecto.

