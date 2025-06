Pamela Franco rompió su silencio luego de que Pamela López la acusara de fotografiar a sus hijos, fruto de su relación con el futbolista Christian Cueva. La cantante minimizó la controversia y aseguró que no tiene motivos para preocuparse.

“Que cada quien actúe y diga lo que quiera, yo seguiré en lo mío. (…) Estoy tranquila. Son lugares públicos, es inevitable chocarte, pero cada quien con sus cosas, por lo menos yo estoy en lo mío, pero bueno, ya cada quien que lo tome y crea lo que quiera creer”, indicó Pamela Franco.

Asimismo, consultada sobre si conversó al respecto con Christian Cueva, señaló: “Nosotros conversamos de todo, pero eso queda en nosotros. Lo importante es que cada uno está metido en lo suyo”.

Franco pide resta importancia a lo ocurrido

Pamela Franco además negó haber fotografiado a los hijos de Pamela López y Christian Cueva y aseguró estar tranquila. La cantante remarcó que está enfocada en sus proyectos personales y que no permitirá que los rumores la desestabilicen. “Qué increíble, pero no diré nada en serio. (…) No entraré en eso. Estoy tranquila la verdad y bueno sale de mis manos”, indicó.

¿Qué pasó entre Pamela Franco y Pamela López?

A través de sus historias de Instagram, Pamela López envió un contundente mensaje dirigido a Pamela Franco donde la acusó de fotografiar a sus hijos sin consentimiento durante un encuentro en el aeropuerto. “Te permití todo, pero lo que no te permito es que fotografíes a mis hijos sin ningún consentimiento. Los pusiste nerviosos y eso no te lo voy a tolerar. Tu lugar es ser la clandestina toda la vida, así te conocerán siempre”, indicó.

La aún esposa de Christian Cueva continuó su descargo advirtiendo a Pamela Franco que no permitirá ninguna interacción con sus hijos y la responsabilizó de lucrar con el dolor de su familia. “Ellos saben muy bien quien eres tú. Así que ya sabes, conmigo lo que quieras, con ellos nunca te atrevas. ¡Advertida estás, Pinocha de la cumbia!”, sentenció Lópes.

