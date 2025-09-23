Pamela Franco sorprendió a sus seguidores al pronunciarse sobre los comentarios que sospechaban de que estaría esperando un hijo del futbolista Christian Cueva, quien actualmente juega en Ecuador.

En una presentación, la cantante fue captada con un ligero abultamiento en el vientre, lo que bastó para que en redes sociales se especulara sobre una nueva etapa en su vida personal.

Lejos de confirmar los rumores, la cumbiambera optó por responder con humor y desarmó cualquier especulación: “No estoy embarazada, solo comí pan con chicharrón y tamal”.

De esta manera, descartó tajantemente un posible embarazo y atribuyó su cambio físico a simples antojos gastronómicos.

La respuesta de Pamela Franco no solo sorprendió, sino que rápidamente se viralizó y generó que sus seguidores aplaudieran la actitud relajada que mostró y la forma en que usó el humor para desmentir las versiones.

“No estoy embarazada. Solo fue antojo”, reiteró en sus historias de Instagram, dejando claro que, al menos por el momento, no tiene planes de formar familia con Cueva.

