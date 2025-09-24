Pamela Franco sigue evitando hablar de su relación con Christian Cueva, una actitud que Magaly Medina destacó en su programa al analizar una reciente entrevista de la cantante. Cuando le preguntaron específicamente sobre el futbolista, Franco se mostró evasiva y optó por no dar detalles, respondiendo sobre su propio estado de ánimo con un “yo estoy feliz, bacán”.

La ‘Urraca’ aseguró que este es un patrón en la artista, a quien acusó de “irse por las ramas y por los arbustos” para eludir el fondo de la cuestión sobre su romance con ‘Aladino’. La cantante culminó su declaración con un mensaje contundente dirigido a sus críticos: “yo siempre voy a estar recontra bacán”.

