Pamela Franco sigue sin llenar eventos, una situación que, según el análisis de Magaly Medina, se debe a que su relación con Christian Cueva “ya no le cae tan bien al público”. La ‘Urraca‘ señaló que el morbo inicial que generó su romance con ‘Aladino’, el cual impulsó su popularidad cuando él la sacó de la clandestinidad, se ha desvanecido por completo.

El futbolista, quien sigue sumando antipatías debido a su comportamiento con su exesposa, genera una actitud crítica en el público que impacta directamente en la imagen de la cantante. Esta percepción negativa, que se ha ido acumulando desde que se confirmaron las infidelidades de Cueva, explica por qué los conciertos de Franco ya no atraen la misma audiencia, según aseguró Magaly en su programa.

