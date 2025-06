Pamela Franco estaría afrontando un profunda crisis ya que habría sufrido una renuncia masiva de los integrantes de su orquesta, quienes habrían buscado nuevas oportunidades ante las pocas presentaciones de la cumbiambera.

La cantante Norka Ascue aseguró que la pareja de Christian Cueva no estaría facturando como hace unos meses, generando un alejamiento de los músicos, quienes ganan por show.

“Me ha llegado el dato que la mitad de la orquesta de esa señora se fue, se abrió, se ha quedado sin staff (…) porque se han ido a otro grupo, una agrupación que recién ha salido muy reconocida que ahora tiene más cantidad de shows”, señaló en el podcast Chimi Churri.

Además, aseguró que Christian Cueva, quien está en Ecuador contratado por Emelec, llamó a los músicos para que desistan de su decisión y que tengan paciencia ante el mal momento.

En declaración a Trome, Norka Ascue aseveró que Pamela Franco no viene cumpliendo con los pagos y que por la salida en busca de otras oportunidades.

“Me cuentan mis fuentes que en el último show les dio medio bolo, o sea, el pago no fue completo porque ya no tiene la misma cantidad de eventos, no tiene cómo solventar sus gastos”, dijo.

