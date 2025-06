Pamela López se dirigió directamente a Christian Cueva para exigirle que regularice su situación familiar. Tras enviar una carta notarial a Pamela Franco por supuestas fotos a sus hijos, la aún esposa del futbolista denunció la ausencia y falta de apoyo económico del padre de sus hijos y pidió formalizar el divorcio.

En declaraciones difundidas por Magaly Medina, Pamela López lamentó que Christian Cueva no cumpla con sus responsabilidades como padre. “Él se fue de una noche para otra y sin previa explicación. A eso súmale el maltrato económico que él viene ejerciendo sobre ellos, de no pasar una pensión, no tener un régimen de visitas y no firmarme mi divorcio”, señaló.

Además, Pamela López aprovechó para enviarle un mensaje al futbolista y reveló que, en julio, se cumple un año que no pasa pensión. “Por favor, me quiero divorciar de ti, te lo pido a gritos. Ahora estás fuera del país y es más complicado que puedas ver a mis niños”, subrayó.

La ausencia de Christian Cueva en la vida de sus hijos

Pamela López también expresó su preocupación por la falta de presencia de Christian Cueva en la vida de sus hijos. “¿Por qué no los visita, no los saca y no tienen esa conversación de padre e hijo?”, cuestionó, evidenciando la distancia emocional y física que existe entre ellos.

La carta notarial de Pamela López

Como se sabe, la aún esposa de Christian Cueva envió una carta notarial a Pamela Franco por supuestamente tomar fotografías a sus hijos sin su consentimiento en un encuentro en el aeropuerto. Este acto fue considerado por Pamela López como una invasión a la privacidad y una falta de respeto hacia su familia.

En la misiva, dejó en claro que no permitirá que se vulneren los derechos ni la tranquilidad de sus menores, advirtiendo que tomará las acciones legales necesarias para proteger a sus hijos y preservar su bienestar.

