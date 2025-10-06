Pamela López acusa a Christian Cueva de vender el departamento donde viven sus padres, calificando al futbolista de “miserable” en un explosivo descargo en redes sociales. La influencer reveló que el inmueble fue adquirido originalmente a su padre, quien siendo ingeniero industrial construyó un edificio multifamiliar y se lo vendió “a precio de costo” en 2017, cuando ambos residían en Brasil, como una forma de ayudarlos en su proyecto de vida. López detalló que, aunque Christian Cueva no contaba con el dinero para la inicial, ella resolvió el pago con apoyo familiar y actuó sin malicia, permitiendo que la propiedad quedara a nombre del “Cuevita”, gesto que hoy lamenta profundamente.

La modelo narró cómo cuatro sujetos en un auto oscuro llegaron a amedrentar a sus padres, afirmando ser los nuevos dueños porque el futbolista les habría vendido el departamento, situación que desencadenó su denuncia pública contra quien fuera su pareja, acusándolo además de infidelidades, impago de pensiones y comportamiento violento durante su relación.

