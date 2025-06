Pamela López celebró con su saliente y amigos su cumpleaños número 38, y que pese a ello no evitó hablar de Christian Cueva, en el que aseguró, a modo de mensaje de advertencia a Pamela Franco, que él es una persona mentirosa y que fingía era feliz con ella.

“[¿Tú lo siente a él contento?] No te podría decir, como te digo, él fingía que estaba conmigo, feliz conmigo y mira todo lo que me hacía. Yo no sé lo que pasa por su cabeza, no podría decir”, expresó en un momento.

“[¿Él es un mentiroso profesional?] Para mi era un mitómano 100 %. Ha mentido tantas cosas, han salido tantas mujeres, a decir tantas cosas, qué puede decir de una persona. ¿Tú realmente crees que una persona con tanta mentira puede cambiar? Es difícil, no, pero bueno, allá las personas que le creen”, agregó la trujillana.

En otro momento, la empresaria también fue consultada por la inesperada visita de Aladino al menor de su hijos, a lo que indicó que lo correcto hubiera sido preparar al pequeño para dicho encuentro con su padre, a quien no ve desde hace varios meses.

