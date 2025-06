Pamela López rompió su silencio y lanzó un contundente mensaje a Pamela Franco, luego de enviarle una carta notarial por supuestamente tomarle fotos a sus hijos. La esposa de Christian Cueva dejó en claro que no permitirá que se involucren con sus menores y responsabilizó a la cumbiambera de causar dolor en su familia.

En declaraciones difundidas por Magaly Medina, López aseguró que Franco no llegó a la vida de Cueva tras su separación, sino como “la amante”. “Ella llegó por la puerta falsa, como una amante que causó dolor en el momento más crítico de mis tres menores hijos. El papá era ausente porque estaba con su amante, divirtiéndose mientras uno pasaba dolor junto con ellos”, expresó.

Pamela López también señaló que tiene muchas hipótesis sobre por qué Pamela Franco habría tomado las fotos a sus pequeños, pero solo la cumbiambera sabe la verdad. “Que no se meta con mis hijos, no se lo voy a permitir. Si antes me callé, lloraba y me encerraba y aguantaba muchas cosas por sostener una familia, hoy por hoy no”, advirtió.

Pamela López saca cara por Paul Michael

La aún esposa de Christian Cueva además justificó la presencia de Paul Michael en la vida de sus hijos. “Él llegó a mi vida en otro momento, no causando dolor. Hoy por hoy, para mis hijos, es una persona que da luz y energía, es su amigo y hasta ahí. Voy a evaluar a futuro cómo me va para tomar otras decisiones y decirles: ‘Hijitos, ¿saben qué? Mamá se dio una oportunidad y estoy saliendo con una persona”, explicó.

Asimismo, recalcó que, a diferencia de Franco, su actual pareja no fue responsable de ningún episodio doloroso en su familia. “No hay punto de comparación con esa mujer, ella causó mucho dolor junto al padre de mis hijos. Los dos son responsables de este dolor”, sentenció.

