Luego de las declaraciones de Nadeska Widausky en el sillón rojo, Pamela López sorprendió al dirigirse a Pamela Franco y agradecerle por alejarla de Christian Cueva. Como se recuerda, la bailarina contó que tuvo un ‘choque y fuga” con el futbolista mientras tenía una relación con la madre de sus hijos.

Según contó Pamela López, Christian Cueva siempre le negó haber tenido algo con Nadeska Widausky, es por esta razón que no la incluyó en la larga lista que le envió al futbolista para corroborar con qué mujeres del mundo del espectáculo le había sido infiel.

“Esa lista debe ser larguísima, van a ir saliendo. No solo Nadeska sino miles de mujeres más conocidas y sin conocer. Lo único que me queda hoy en día es agradecerle a esa mujer. Levanto mis ojos al cielo y digo: Gracias Dios mío, de la que me sacaste”, indicó.

Las infidelidades de Christian Cueva

En un chat expuesto por Pamela López en el programa “Magaly TV La Firme”, Christian Cueva le confesó haber tenido una relación con varias mujeres durante su matrimonio. En la conversación, Pamela le recordó a Cueva la cronología de sus infidelidades, agrupando los nombres y fechas, mientras que él reconoció sus errores y pidió perdón.

En el chat, Pamela López escribió “2016 Soifer”, en referencia a la hermana menor de Micheille Soifer. Mientras que en “2017” y “2018” se aprecia los nombres de Pamela Franco, Melissa Klug, Macarena Gastaldo Shirley Arica y Alexandra Méndez ‘La chama’.

