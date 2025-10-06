Pamela López ya había dado a conocer que Christian Cueva le debe una fuerte suma de dinero a su madre, pero el tiempo ha pasado y al parecer este asunto no se ha solucionado, ya que la trujillana arremetió duramente contra el padre de sus hijos al respecto.

A través de sus historias en Instagram, la norteña aseguró a Aladino que se arrepentirá del daño que ha causado a aquellos que le han ayudado en sus momentos difíciles, para luego indicar a donde fue a parar el dinero que le prestaron.

“Algún día te vas a arrepentir de todo el daño que has causado a quienes te dieron la mano cuando más lo necesitabas, mi abuela y mi madres necesitan su dinero para sus medicinas, ellas aún están vivas, no seas tan lacra y paga tus deudas, el mundo es redondo y acuérdate que todo da vueltas”, expresó en un comienzo y mostrando la actual condición de su familiar, así como un pagaré que evidenciaba el préstamo.

En otra publicación, Pamela López señaló que el dinero que le prestó su mamá a Christian Cueva fue a parar a manos de su padre y expuso un delicada acusación que habría beneficiado al futbolista.

“Ojo, el fin de ese dinero fue a parar a manos de tu padre, que no se olvide eso, mi madre te presto como tantas veces con la confianza y buena fe que la caracteriza. Te exhorto a que puedas separar tus problemas legales conmigo y cumplas con una señora que jamás te ha ofendido nunca. Además, acuérdate que tengo todas las pruebas de la doble valorización que se ejecutaba para inflar todo y beneficiarse elegantemente tu propia sangre”, aseveró.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO