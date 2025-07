Pamela López confirmó públicamente el cierre de su reciente emprendimiento: la discoteca La Cueva de KittyPam, ubicada en el local de Lift en Lince. El negocio fue inaugurado el pasado 24 de mayo, pero tras casi dos meses en funcionamiento, no logró alcanzar los resultados esperados.

“No funcionó como tal y veíamos que no era. Teníamos mucha inversión. La discoteca es pequeña, no es muy grande, no tiene tanta capacidad”, explicó en Willax TV.

Frente a rumores de una supuesta quiebra, Pamela aclaró que el cierre no se debe a un fracaso financiero, sino a una decisión estratégica. La influencer aseguró que ya están trabajando en una nueva propuesta que se adapte mejor al espacio y al tipo de público.

“Estamos trabajando en un proceso, ya no va a ser discoteca, va a ser algo bien chévere, bien bonito”, declaró, sin dar mayores detalles sobre el próximo formato.

Finalmente, López insistió en que este cierre representa una etapa de transición y no el fin de su faceta empresarial: “No es que haya quebrado. No funcionó como discoteca. Estamos viendo otro formato, algo que sí valga la pena y que sea más acorde al lugar y al tipo de público”, afirmó.

