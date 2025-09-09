La especulación de que Pamela Franco esté esperando un quinto hijo tomó fuerza con la promoción de una entrevista que la trujillana brindó, ya que recientemente el vidente Frank Mendizabal le señalara “Tienes acá la carta de embarazo”.

El tarotista, sin filtros, incluso le preguntó directamente a López si se encontraba esperando un hijo, generando una sonrisa nerviosa de la trujillana en cámara.

Sin embargo, el espacio de espectáculos “Todo se filtra” recordó una declaración reciente de la aún esposa de Christian Cueva, que descarta tajantemente esa posibilidad. “Estoy ligada, no puedo tener hijos”, dijo en aquella ocasión.

En su paso por el programa de Beto Ortíz, Pamela López fue consultada sobre la posibilidad de tener un hijo con su actual pareja, Paul Michael. La respuesta fue contundente: “Ya tengo cuatro hijos. La última hijita nació prematura, tenía muchos riesgos porque fui cesareada y actualmente estoy ligada. Yo ya no puedo tener hijos y esa es la razón específica”.

De esta manera, los rumores de un posible embarazo quedarían sin sustento, dado que la propia López aseguró públicamente que se sometió a una ligadura de trompas tras su último parto.