Pamela López enfrenta a Christian Cueva por vender el ‘depa’ que, según ella, fue comprado para su hija, revelando una compleja transacción familiar que ahora es centro de una disputa legal. La influencer detalló que el inmueble fue adquirido al padre de ella, quien se lo vendió como un favor y con facilidades de pago, donde incluso la cuota inicial se manejó con recursos familiares. Aunque ‘Aladino’ terminó de pagarlo, lo registró solo a su nombre pese a que eran convivientes, una decisión que hoy genera suspicacias tras la reciente venta.

López sospecha que esta operación es en realidad una maniobra para ocultar bienes ante su inminente separación, perjudicando no solo sus derechos patrimoniales sino también la herencia de sus hijos. Esta denuncia, amplificada por Magaly Medina en su programa, agrega una capa financiera al ya tenso divorcio entre la expareja. Pamela López alega que Christian Cueva estaría trasladando propiedades a nombre de terceros para que queden fuera de una futura negociación, una estrategia que, de comprobarse, afectaría directamente el patrimonio destinado a los menores.

