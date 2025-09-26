Un momento que combinó emoción, sorpresa y polémica vivió Pamela López al ser sorprendida por su pareja, Paul Michael, al entregarle un anillo de compromiso en pleno programa en vivo. Sin embargo, lo que parecía ser una escena romántica se tornó incómoda por un comentario relacionado a Christian Cueva.

En medio del programa de Aldo Miyashiro, el cantante decidió dar un paso importante en su relación con la norteña, al arrodillarse y entregarle un anillo de compromiso, gesto que desató aplausos y expectativa en el set.

Visiblemente emocionada, Pamela reaccionó con lágrimas y una frase que evidenció su sorpresa: “Espérate, que quiero llorar”. Empero la pedida de mano se vio opacada por la intervención de Víctor Hugo, que en tono irónico dijo: “Pero escúchame Paul, tiene que ser algo romántico, algo que te salga del corazón, pero hay un problema: no te puedes casar, porque todavía no se ha divorciado”.

La observación provocó la sorpresa entre los presentes y descolocó al propio Paul Michael, quien reaccionó abandonando brevemente el set. Pamela, por su parte, no ocultó su molestia y calificó lo ocurrido como un momento innecesario que dañó lo que debía ser una celebración. “Tumba la fiesta. Envidioso”, declaró.

