Pamela López se pronunció tras las declaraciones de Nadeska Widausky, quien reveló que tuvo un “choque y fuga” con Christian Cueva cuando seguía con ella. La ex del futbolista sorprendió al revelar que recibió un mensaje de la bailarina en marzo de este año, quien le mostró su apoyo por sus enfrentamientos con Lucho ‘Mi Barrunto’.

“Hola Pamela, te comento esto, pero no menciones jamás que yo te lo dije, yo ya estoy apartada de la TV y tengo un hijo a la que estoy dedicada, pero el de Barrunto tanto que se mete contigo y quiere dejarte por los suelos, creo que ya se le olvidó que a su esposa Itamar se la comieron todos los futbolistas”, se lee.

Pamela López además contó más detalles al respecto. “Me escribe, me pareció sacado de los pelos. Como que se solidariza y me dice: ‘oye defiéndete del Buda figureti que te está atacando y no sabe lo que tiene al lado’, ahí están sus palabras tal cual”, reveló.

Las revelaciones de Nadeska Widausky

Nadeska Widausky confesó que tuvo una relación clandestina con Christian Cueva mientras él aún estaba con Pamela López. Contó que el primer acercamiento ocurrió en una reunión privada en un departamento de Miraflores, donde acabaron teniendo un encuentro íntimo.

La modelo también reveló que Cueva le hacía regalos ostentosos. Sin embargo, cuando Pamela López descubrió la infidelidad, confrontó al futbolista, quien negó conocer a Nadeska Widausky y le juró por sus hijos que no existió ninguna relación. Magaly Medina expuso en su último programa los chats donde Cueva insiste en que no la conoce.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO