Pamela López vivió un momento cargado de emociones en el programa Habla Chino, cuando su pareja Paul Michael sorprendió a todos al pedirle matrimonio en pleno set. La aún esposa de Christian Cueva reconoció que le gustaría darle el “sí”, por lo que el cantante no dudó en sacar un anillo y convertir la entrevista en una romántica pedida de mano frente a cámaras.

Sin embargo, lo que parecía un instante de ensueño terminó convirtiéndose en un incómodo episodio. Víctor Hugo, compañero de Aldo Miyashiro, interrumpió la escena para recordar en vivo la situación legal de Pamela López.

“Pero escúchame Paul, tiene que ser algo romántico, algo que te salga del corazón, pero hay un problema, no te puedes casar, porque todavía no se ha divorciado”, dijo, generando incomodidad y dejando en evidencia que la trujillana aún sigue casada con Cueva.

El comentario cayó como un baldazo de agua fría y provocó que Paul Michael se muestre avergonzado, al punto de retirarse del set. Pamela López, lejos de quedarse callada, reaccionó molesta y arremetió contra el integrante de producción que arruinó su momento especial: “Tumba la fiesta. Envidioso”, lanzó indignada en defensa de su pareja.

