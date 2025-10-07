Un nuevo enfrentamiento se desató entre Pamela López y Christian Cueva. Al parecer, la tregua no duró mucho tiempo y la ex del futbolista utilizó sus redes sociales para arremeter contra él y exigirle que pague la deuda que tiene con su madre.

Pero eso no es todo. Pamela López además acusó al futbolista de vender el departamento donde actualmente viven sus padres. Tras estas afirmaciones, la influencer utilizó sus redes sociales para dedicarles un mensaje a sus hijos y prometerles seguir luchando por ellos.

“A veces las tormentas nos hacen ver la vida desde otro lugar, pero enfretaremos esto como siempre lo hicimos, juntos y más fuertes. (…) Mamá nunca abandona, mamá resuelve 24/7, mamá los ama y seguiré luchando por ustedes y por todos sus derechos. Dios es bueno y sabio, su justicia llegará, estoy segura”, escribió Pamela López.

Pamela López y su acuerdo con Christian Cueva

Como se recuerda, en agosto, Pamela López anunció que había llegado a un acuerdo con Christian Cueva por el bienestar de sus hijos. “Se ha resuelto. Hemos llegado a una conciliación. Finalmente, hay un acuerdo entre ambas partes por el régimen de visitas”, indicó.

Además, contó que Christian Cueva había hecho un primer depósito de 12 mil soles a favor de sus hijos. “Todavía seguimos en el tema por resolver por alimentos. Falta resolverlo como tal, como corresponde, una pensión justa”, agregó.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO