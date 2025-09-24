Pamela López sorprendió con sus declaraciones en Radio Karibeña al referirse a la relación de Christian Cueva con Pamela Franco. La aún esposa del futbolista no dudó en advertir que, por el historial del jugador, es muy probable que le sea infiel a la cumbiambera.

“Yo sí creo que eso es posible (que Cueva le sea infiel a Pamela Franco), pero espero que no suceda. Es algo que, siendo sinceros, podría pasar”, señaló, dejando entrever que no confía en que el deportista haya cambiado.

Pamela López asegura que pasó la página

Durante la entrevista, Pamela respondió varias preguntas de los oyentes y, pese a su advertencia, aclaró que no le afecta lo que decidan Franco y Cueva en su vida personal. Los rumores sobre un posible embarazo de la cantante también fueron tocados, y la trujillana fue tajante.

“Hay cosas que me rebotan, ella es una mujer adulta, que conoce bien a esa persona (Cueva), sabe lo que vive y es responsable de sus actos. Es una decisión de ella si quiere ser mamá”, comentó.

