Anelhí Arias, exesposa del músico Dayron Martin, dejó una fuerte revelación al asegurar que Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, fue amante de su expareja en los años 2008 y 2009, cuando él integraba las orquestas Los Caribeños de Guadalupe y Los Villacorta.

Según la conductora, la animadora de eventos mantenía un romance con el padre de su hija mientras ella seguía casada y, al mismo tiempo, López ya tenía una relación con el popular ‘Aladino’.

La versión de Anelhí contradice lo dicho por Pamela López, quien siempre afirmó que conoció a Christian Cueva en 2012, después de esas supuestas historias: “Entonces, cuando ella estuvo peleada con Cueva y se iba con Pamela Franco, ella hacía lo mismo con Dayron, que estaba casado conmigo. Dayron le pudo decir estoy separado, pero no era así y ahí está el karma, las mentiras siempre salen a la luz, la vida es un bumeran”, declaró.

