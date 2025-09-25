Pamela López se pronunció en medio de los rumores de crisis entre Christian Cueva y Pamela Franco. En una reciente entrevista, la aún esposa del futbolista sorprendió al afirmar que ambos “merecen estar juntos”, aunque lanzó una frase que encendió las redes: “La que se lo queda, pierde”.

Al ser consultada sobre si era cierto que podría aceptar la relación entre Christian Cueva y Pamela Franco, la ex del futbolista señaló: “Yo pienso que ambos se merecen, el tiempo me dará la razón. He escuchado a personas que dicen: el que se lo queda, pierde y concuerdo con eso”.

Pamela López asegura que Cueva enfrenta deudas

Durante la conversación, López también habló de la situación económica de Christian Cueva, asegurando que el jugador arrastra deudas importantes, incluso con miembros de su propia familia. “Tengo entendido que el padre de mis hijos está totalmente endeudado, desde antes, tiene problemas. Una de esas deudas es con mi madre”, afirmó.

Asimismo, señaló que mantiene una incomodidad personal con Franco debido a la forma en que se inició su romance con el futbolista. “Se burlaron de mí y de mis hijos”, dijo con firmeza.

Denuncia y supuesta influencia de Pamela Franco

Pamela López también se refirió a la denuncia por maltrato psicológico que Cueva habría presentado en su contra en Trujillo. Según ella, esta acción legal no sería decisión propia del jugador, sino una medida impulsada por la cantante y su entorno.

“No solo por ella, también por la representante legal. Está un poquito mal asesorado”, aseguró López, dejando entrever que la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva no atraviesa su mejor momento.

