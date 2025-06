Pamela López no dudo en enviar un fuerte mensaje a Emelec, equipo que presentó a Christian Cueva como su flamante refuerzo para la presente temporada del fútbol ecuatoriano.

La empresaria cuestionó al club del país vecino por contratar al padre de sus hijos, quien pese a que su llegada se da por el buen desempeño que había dado en Cienciano del Cusco, el escándalo no lo deja, en referencia la incidente protagonizado por su pareja, Pamela Franco, sobre las fotos tomadas a los hijos que tiene él y que generaron la molestia de la trujillana.

“Al club que lo ha contratado, por favor, contraten a jugadores responsables, a profesionales dentro y fuera de la cancha. El señor Christian Alberto Cueva Bravo, padre de mis hijos, no lo es y no lo ha sido durante años, responsable como papá y no hablo solo económicamente”,declaró a América.

“Sus prioridades han sido otras: las fiestas, las juergas (…) Ponte a pensar en mis hijos, solamente te pido”, agregó Pamela López, quien recientemente le envió una carta notarial a la cumbiambera por lo ocurrido en el aeropuerto.

