Pamela López salió al frente para aclarar su reciente aparición en las afueras del conocido evento Cochinola, luego de que los reporteros de Magaly TV La Firme le preguntaran por qué no ingresó. La ex de Christian Cueva explicó que solo había ido a dejar unos amigos al establecimiento, donde ellos los invitaron a pasar, pero decidieron no hacerlo al ver mucha reventa y considerar que no era seguro. “Terminamos nuestro trabajo y fuimos a acompañarlos”, detalló la artista.

La también empresaria enfatizó que necesitaba descansar para estar al 100% con sus hijos al día siguiente, descartando así cualquier intención de quedarse en el antro. Esta explicación llega tras las imágenes que la mostraban en las inmediaciones del evento.

