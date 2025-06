Pamela López y Evelyn Vela sorprendieron al mostrarse juntas celebrando el cumpleaños de la esposa de Christian Cueva, lo que muchos han interpretado como una indirecta hacia Melissa Klug, antigua amiga cercana de Vela. Durante el festejo, ambas se mostraron cómplices y bromearon con la posibilidad de intercambiar información comprometedora, generando especulaciones sobre un posible distanciamiento con la popular ‘Blanca de Chucuito’.

Vea también: Cortan luz a discoteca de Pamela López por NO PAGAR y celebración de su cumpleaños está en riesgo

Pamela dejó claro en el programa América Hoy que no tiene ningún problema con Evelyn, a pesar de que esta fue cercana a Melissa Klug. “Me cayó súper bien, es súper divertida. Ahora es mi nueva mejor amiga”, dijo, añadiendo con picardía que “las que tiemblan es porque tienen la conciencia sucia”.

Por su parte, Evelyn Vela no dudó en lanzar una indirecta bastante directa a su examiga Melissa: “Al que le pique que se rasque”, expresó sin rodeos, afirmando además que ya no tiene vínculo con Klug: “Yo era su amiga y no sé nada”, dijo tajantemente, minimizando cualquier conflicto.

La aparición pública de Pamela y Evelyn juntas ha encendido las redes, con muchos usuarios interpretando este nuevo vínculo como una provocación hacia Melissa Klug, dado que Vela podría conocer información delicada sobre su expareja. Mientras tanto, ambas aseguran estar disfrutando su amistad sin preocuparse por lo que se diga.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO