En una emotiva entrevista con el programa “Día D”, Pamela López rompió en llanto al recordar los difíciles momentos que atravesó durante su matrimonio con Christian Cueva. La aún esposa del futbolista se defendió de quienes la señalan como “la incondicional” por haber perdonado reiteradas infidelidades y relató cómo, en varias ocasiones, intentó terminar con la relación, pero el jugador no lo permitió.

La trujillana contó que, tras descubrir nuevas pruebas de infidelidad, decidió viajar a Europa para alejarse del escándalo mediático y encontrar tranquilidad. Allí se refugió en casa de una de sus mejores amigas en España. Sin embargo, su paz se vio interrumpida cuando esta le reveló que todo había sido planificado por el propio Cueva, quien viajó para reencontrarse con ella.

“Sentía tanta paz de estar desintoxicada de los medios y del celular, hasta que mi amiga me dice: ‘Christian está aquí’. Fue un balde de agua fría. Dije: ‘¿otra vez?, ¿no puedo dejarlo?’”, relató entre lágrimas.

El futbolista no llegó con las manos vacías porque le había llevado costosos regalos y que se arrodilló para pedirle perdón. No obstante, Pamela le puso una condición.

“Le dije: ‘te voy a perdonar con una sola condición, que me confieses todo el daño que me has hecho, todas las personas con las que me has traicionado’. Y me aceptó la infidelidad con esta persona, la que actualmente está”, reveló en clara referencia a Pamela Franco.

La madre de los hijos de Cueva reconoció que, tras aceptar nuevamente al jugador, su matrimonio se volvió más tóxico, pues no podía superar el dolor y buscaba que él sintiera una parte del sufrimiento que le había causado.

“Lo trataba súper mal, le decía muchos insultos. Quería que sienta el 1% del dolor que yo sentía: humillación, frustración, decepción”, confesó, para de ahí indicar que dos meses después, el padre de sus hijos empezaba un romance con Pamela Franco.

