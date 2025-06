Pamela López se pronunció con dureza tras enviar una carta notarial a Pamela Franco por supuestamente fotografiar a sus hijos en el aeropuerto. La madre denunció el impacto emocional que esta situación causó en sus menores, quienes reaccionaron con tristeza y enojo ante la presencia de Franco.

En declaraciones a la prensa, Pamela López calificó a Pamela Franco como una mujer “sin escrúpulos” que no piensa en el bienestar de los niños. “Yo no sé qué clase de madre es ella, no la voy a juzgar porque desconozco su vida y no me importa, pero yo por mis hijos sí soy una leona”, le advirtió.

Pamela López además acusó a Pamela Franco de dañar emocionalmente a sus hijos. “Nunca más te voy a permitir que los fotografíes o los grabes, mucho menos les hagas pasar este mal momento. La chiquita lloró. Mi hijo quería ir a golpearte porque has causado tanto dolor en él que tiene muchos pensamientos negativos hacia ti”, agregó.

Pamela López culpa a Christian Cueva y Pamela Franco

La aún esposa de Christian Cueva aseguró que estos sentimientos negativos en sus hijos no fueron inculcados por ella, sino que son consecuencia directa del comportamiento de Pamela Franco y del padre de los menores.

“Tú y el padre de mis hijos se encargaron de no pensar en ellos, de pensar egoístamente, únicamente en ustedes y en lucrar con sus videos que empezaron desde el día uno”, denunció Pamela López.

