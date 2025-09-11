Pamela López sorprendió al sincerarse en el programa ‘¡Ponte en la cola!’, donde reveló que se besó con Piero Arenas en un intento de demostrarse que, al igual que Christian Cueva, ella también podía conquistar a otras personas. La trujillana reconoció que lo hizo movida por la inmadurez y como una forma de venganza hacia el futbolista.

“Recuerdo que bebí tequila y me dije: ‘Hoy voy a ser otra Pamela’, inmaduramente”, confesó López frente a un espejo como si se tratara de un confesionario. Acto seguido, añadió: “Me dije: ‘Hoy quiero conocer a un chico lindo, hoy quiero sentir otros labios, hoy quiero darme ese gusto de saber que yo también puedo’”.

Sin embargo, pese a que fue ella misma quien decidió contarle a Christian Cueva lo ocurrido con Piero Arenas, el futbolista se negó a perdonarla y marcó un antes y un después en su relación: “Fui yo quien me encargué de contarle al papá de mis hijos, es algo que él me encaró, no me perdonó, me chantajeó, es por eso que ahora lo cuento e inmediatamente buscó a la persona con la que está”, señaló, en referencia a Pamela Franco.

